Айзенкот: "Это война с участием одной стороны"

Война с "Хизбаллой"
Гади Айзенкот
время публикации: 30 мая 2026 г., 23:01 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 23:01
Flash90

Глава партии "Яшар" Гади Айзенкот прокомментировал события на севере Израиля. "Это не прекращение огня, это война с участием одной стороны", – заявил бывший начальник Генерального штаба ЦАХАЛа.

"Правительство, для которого самое главное – безопасность граждан, уже давно разрешило бы ЦАХАЛу свободно действовать на всей территории Ливана, не связывая армии руки и не накладывая ограничений", – добавил он.

"Лидеры, которые не умеют принимать тяжелые решения, утратили моральное и этическое право управлять Израилем", – сказал Айзенкот.

