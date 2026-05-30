Айзенкот: "Это война с участием одной стороны"

Глава партии "Яшар" Гади Айзенкот прокомментировал события на севере Израиля. "Это не прекращение огня, это война с участием одной стороны", – заявил бывший начальник Генерального штаба ЦАХАЛа.

"Правительство, для которого самое главное – безопасность граждан, уже давно разрешило бы ЦАХАЛу свободно действовать на всей территории Ливана, не связывая армии руки и не накладывая ограничений", – добавил он.

"Лидеры, которые не умеют принимать тяжелые решения, утратили моральное и этическое право управлять Израилем", – сказал Айзенкот.