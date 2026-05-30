30 мая 2026
Израиль

Служба тыла ужесточила ограничения для жителей севера

время публикации: 30 мая 2026 г., 21:45 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 22:15
Командование Службы тыла объявило об изменении распоряжений в населенных пунктах "линии противостояния". Новые распоряжения действуют с 21:00 субботы, 30 мая, до 20:00 понедельника, 1 июня.

Согласно новым распоряжениям, в районе "линии противостояния", а также в населенных пунктах Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер вводится режим ограниченной деятельности.

В учебных заведениях не будет занятий. Деятельность предприятий и иных рабочих мест допускается лишь в тех местах, где есть возможность добраться до защищенных пространств в установленное время. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 50 человек, в закрытых помещениях — до 200 человек. Пляжи в этих районах закрыты.

В районах Верхней Галилеи, северной части Голанских высот, а также в населенных пунктах Кацрин и Кидмат-Цви учеба разрешена лишь в помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Аналогичные распоряжения касаются и рабочих мест.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 50 человек, в закрытых помещениях — до 200 человек.

Ранее мэр Кирьят Шмона Авихай Штерн объявил, что 31 мая вся система образования в городе работать не будет.

