Служба тыла ужесточила ограничения для жителей севера

Командование Службы тыла объявило об изменении распоряжений в населенных пунктах "линии противостояния". Новые распоряжения действуют с 21:00 субботы, 30 мая, до 20:00 понедельника, 1 июня.

Согласно новым распоряжениям, в районе "линии противостояния", а также в населенных пунктах Мерон, Ор ха-Гануз, Бар-Йохай, Сафсуфа, Йесод ха-Маала, Касра-Самия, Бейт-Джан и Сдэ-Элиэзер вводится режим ограниченной деятельности.

В учебных заведениях не будет занятий. Деятельность предприятий и иных рабочих мест допускается лишь в тех местах, где есть возможность добраться до защищенных пространств в установленное время. Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 50 человек, в закрытых помещениях — до 200 человек. Пляжи в этих районах закрыты.

В районах Верхней Галилеи, северной части Голанских высот, а также в населенных пунктах Кацрин и Кидмат-Цви учеба разрешена лишь в помещениях, из которых можно добраться до защищенных пространств в установленное время. Аналогичные распоряжения касаются и рабочих мест.

Массовые мероприятия на открытом воздухе разрешены с участием до 50 человек, в закрытых помещениях — до 200 человек.

Ранее мэр Кирьят Шмона Авихай Штерн объявил, что 31 мая вся система образования в городе работать не будет.