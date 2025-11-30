COGAT: в секторе Газы начал работать новый полевой госпиталь

Координатор правительственной деятельности на территориях (COGAT) сообщил об открытии в секторе Газы нового полевого госпиталя, созданного в координации с международными структурами. По данным ведомства, этот госпиталь рассчитан на 150 коек и укомплектован примерно 200 сотрудниками – это медперсонал и служба обеспечения.

По сведениям COGAT, новый госпиталь уже принимает более 1000 пациентов в день – как раненых, так и нуждающихся в текущей медицинской помощи на фоне разрушенной системы здравоохранения в секторе Газы.

В сообщении COGAT сказано, это 15-й по счету полевой госпиталь, открытый в секторе Газы с начала войны при участии международного сообщества.

Израильская сторона подчеркивает, что подобные медицинские объекты создаются в рамках гуманитарных усилий по расширению доступа мирного населения Газы к медицинским услугам, включая доставку медикаментов и оборудования через согласованные гуманитарные коридоры.