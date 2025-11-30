ЦАХАЛ продолжает ликвидировать террористов, выходящих из туннелей в Рафиахе

ЦАХАЛ сообщает, что силами 143-й дивизии "Газа" на востоке Рафиаха, на юге сектора Газы, были ликвидированы еще четверо террористов, вышедших из туннеля. Для уничтожения боевиков была задействована авиация.

Только за последнюю неделю в Рафиахе были уничтожены около 30 и арестованы восемь террористов, выбиравшихся из туннелей и пытавшихся перейти на территорию, контролируемую ХАМАСом.

Более месяца, после объявления о прекращении огня в Газе, бригады "Нахаль" и "Голани" из 143-й дивизии "Газа" действуют в районе Рафиаха. Действия израильских военных сосредоточены на уничтожении оставшихся подземных туннелей и находящихся в них террористов. Для разрушения подземных коммуникаций и надземных сооружений привлекаются силы инженерного спецназа "Яалом". Уничтожены сотни метров подземных туннелей и атаковано около 100 целей.

По оценкам военной разведки, в туннеле под Рафиахом заблокированы десятки террористов. ХАМАС требует, чтобы им предоставили возможность уйти на территорию, не контролируемую ЦАХАЛом. Ранее начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир заявлял: "Либо сдавайтесь с поднятыми руками, либо умрите".