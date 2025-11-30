x
30 ноября 2025
Израиль

Хакерская атака на табло на остановках общественного транспорта. Подробности

Хакеры
время публикации: 30 ноября 2025 г., 18:20 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 18:20
Хакерская атака на табло на остановках общественного транспорта. Подробности
Miriam Alster/Flash90

Информационные табло на остановках общественного транспорта не работают с прошлого четверга. Специалисты продолжают отражать атаку арабских хакеров. Для восстановления работы табло может потребоваться еще несколько дней.

В прошлую среду, 26 ноября, хакеры получили доступ к информационным табло, установленным на остановках общественного транспорта. Через динамики информационных стендов звучали песни на арабском, угрозы, включался звук, имитирующий сирены раннего предупреждения.

Сайт "Мако" пишет, что специалистами были зарегистрированы тысячи попыток взлома израильских серверов, осуществляемых из нескольких враждебных Израилю стран. Министерство транспорта распорядилось временно отключить табло. Но специалисты столкнулись с трудностями: некоторые информационные стенды было невозможно отключить удаленно, вероятно, из-за взлома. Все выходные пять команд специалистов объезжали остановки общественного транспорта и отключали стенды вручную.

Орен Наве, гендиректор компании I.M.Segev, которой принадлежит компания Urban Digital, обслуживающая электронные табло, сообщил сайту "Мако", что вечером в пятницу была найдена уязвимость в системе, которой воспользовались хакеры. Все сервера были отключены. По его словам, потребуется несколько дней для того, чтобы восстановить работу информационных табло.

