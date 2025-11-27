Арабская музыка и сирены: хакеры взломали автоматы на остановках общественного транспорта
время публикации: 27 ноября 2025 г., 00:16 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 00:29
В среду вечером хакеры взломали автоматы по продаже билетов на остановках общественного транспорта в нескольких городах. Через динамики автоматов звучали песни и выкрики на арабском, а также сирены.
Новостная служба N12 сообщает, что министерство транспорта совместно с Национальным управлением по кибербезопасности проводит проверку.
