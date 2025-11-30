x
30 ноября 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
последняя новость: 10:54
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

"Умные камеры" в квартире помогли задержать вора и вернуть похищенное

Полиция
Холон
время публикации: 30 ноября 2025 г., 09:37 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 09:44
"Умные камеры" в квартире помогли задержать вора и вернуть похищенное
Пресс-служба полиции Израиля

Вечером 28 ноября в Холоне был задержан квартирный вор, нелегал из Рамаллы примерно 30 лет. При попытке скрыться он выпрыгнул из окна первого этажа, сломал руку и был арестован.

Полиция отмечает, что владельцы квартиры на улице Тамар в Холоне, находящиеся за границей, получили сигнал квартирной системы безопасности, что камеры наблюдения изменили положение (очевидно, вор повернул их так, чтобы его действия не были видны). Они попросили своих родственников в Израиле сообщить об этом в полицию. Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия и сумели задержать вора с поличным.

У задержанного изъяли драгоценности, украденные из квартиры, и деньги на общую сумму 1700 шекелей.

Срок содержания под стражей задержанного был продлен судом до 2 декабря.

Израиль
