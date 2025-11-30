"Умные камеры" в квартире помогли задержать вора и вернуть похищенное

Вечером 28 ноября в Холоне был задержан квартирный вор, нелегал из Рамаллы примерно 30 лет. При попытке скрыться он выпрыгнул из окна первого этажа, сломал руку и был арестован.

Полиция отмечает, что владельцы квартиры на улице Тамар в Холоне, находящиеся за границей, получили сигнал квартирной системы безопасности, что камеры наблюдения изменили положение (очевидно, вор повернул их так, чтобы его действия не были видны). Они попросили своих родственников в Израиле сообщить об этом в полицию. Сотрудники полиции быстро прибыли на место происшествия и сумели задержать вора с поличным.

У задержанного изъяли драгоценности, украденные из квартиры, и деньги на общую сумму 1700 шекелей.

Срок содержания под стражей задержанного был продлен судом до 2 декабря.