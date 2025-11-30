Иск о клевете против Мирилашвили, суд обязал ответчика выплатить более 100 тысяч шекелей

Мировой суд в Тель-Авиве вынес решение по иску бизнесмена Михаила Мирилашвили в рамках дела о клевете, обязав Итая Бен-Дана выплатить 100 тысяч шекелей в качестве компенсации и покрыть судебные расходы в размере 10 тысяч шекелей, сообщает Ice со ссылкой на 14-й канал.

Помимо прочего, суд обязал ответчика в течение семи дней опубликовать на своей странице в Facebook пост с извинениями в адрес Михаила Мирилашвили, запретив когда-либо удалять этот пост.

В публикации Ice отмечается, что речь идет об одном эпизоде в рамках более широкой тяжбы: Мирилашвили подал иск на общую сумму 600 тысяч шекелей против Илана Шилоаха, Лиора Хорева, Итая Бен-Дана и других, утверждая, что они вели скоординированную кампанию в сети с целью нанести ущерб его репутации, репутации его сына и 14-го телеканала.

Отмечается, что судебное решение в отношении Бен-Дана, принятое в отсутствие ответчика, может быть не окончательным. Не исключено поступление ходатайство о возобновлении слушаний, чтобы ответчик представил свою линию защиты.