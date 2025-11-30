x
30 ноября 2025
30 ноября 2025
Израиль

В северной Самарии арестованы пять террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
Террористы
время публикации: 30 ноября 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 11:54
В северной Самарии арестованы пять террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают, что минувшей ночью в деревне Барта, к западу от Дженина, около границы с Израилем, были арестованы пять террористов, планировавших нападение в ближайшем будущем.

Аресты были осуществлены спецназом пограничной полиции при участии бригады "Менаше" в рамках масштабной операции "Пять камней".

26 ноября ЦАХАЛ объявил о проведении в северной Самарии масштабной антитеррористической операции "Пять камней".

Израиль
