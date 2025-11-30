Закон о призыве: требования ультраортодоксов и шансы на утверждение

Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне приступит на этой неделе к рассмотрению законопроекта о призыве учащихся йешив в ЦАХАЛ.

Законопроект представлен главой комиссии Боазом Бисмутом ("Ликуд"), и автор инициативы планирует ускоренный процесс утверждения законопроекта. На эту неделю назначены три заседания комиссии. Согласно информации, публиковавшейся в минувшие выходные, в коалиции заинтересованы в утверждении законопроекта до конца 2025 года. В то же время ожидается, что юридический советник комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне потребует рассмотрения, по меньшей в течение месяца.

Многие в Кнессете полагают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заинтересован в скорейшем принятии закона, чтобы основная масса критики по его поводу была бы озвучена как можно раньше, а не перед выборами.

Есть и такие, кто считает, что глава правительства вовсе не заинтересован в утверждении законопроекта, так как понимает отрицательное отношение к нему со сторону многих потенциальных избирателей "Ликуда". Нетаниягу учитывает также, что этот законопроект скорее всего будет заблокирован БАГАЦем.

В ультраортодоксальных партиях не исключают, что Нетаниягу лишь изображает желание утвердить закон о призыве. Как сообщал "Кан", в ШАС и "Яадут а-Тора" разработали поэтапную схему возобновления сотрудничества с коалицией, и переход на каждый новый этап зависит от продвижения законопроекта. На первом этапе, планируется возобновление голосований с коалицией, на втором – возвращение в комиссии, из состава которых вышли депутаты от ультраортодоксальных партий, а лишь на третьем – возвращение на министерские должности.

В самой коалиции усиливается протест против законопроекта в его нынешнем виде. В "Ликуде" против него публично высказались депутаты Юлий Эдельштейн, Моше Саада, Дан Илуз, и предполагается, что это не полный список возражающих. Замминистра иностранных дел Шарен Аскель ("Ямин Мамлхати") также заявила, что не проголосует за законопроект. Депутаты Охад Таль, Моше Соломон, а также министр по делам алии и интеграции Офир Софер (все от партии "Ционут Датит") заявили, что проголосуют против.

Законопроекту также не гарантирована поддержка всех депутатов от ультраортодоксальных партий. Глава "Яадут а-Тора" Ицхак Гольдкнопф заявил, что не поддержит ни один законопроект, в котором есть санкции в отношении изучающих Тору. По сообщениям некоторых СМИ, в ШАС готовы поддержать законопроект, и ведут переговоры с арабскими партиями, пытаясь убедить депутатов от ХАДАШ-ТААЛ не голосовать против.

Ожидается, что в коалиции попытаются прийти к соглашению с ультраортодоксами о поддержке проекта государственного бюджета и без утверждения закона о призыве. Напомним, что бюджет должен быть утвержден Кнессетом в трех чтениях не позднее 31 марта 2026 года. Если этого не произойдет, Кнессет будет распущен. На данный момент правительство опирается на коалицию меньшинства, а значит утверждение бюджета не гарантировано.