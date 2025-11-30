x
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 30 ноября: понижение температуры, дожди на севере и в центре

время публикации: 30 ноября 2025 г., 05:15 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 05:22
Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 30 ноября, температура понизится до среднесезонной. Облачно. Дожди на севере и в центре, временами с грозами. Усилится ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 12-18 градусов, в Тель-Авиве – 17-22, в Хайфе – 18-21, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 13-22, на побережье Мертвого моря – 17-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-23, в Ариэле – 15-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-24, на Голанских высотах – 13-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 50-180 см. Купание во второй половине дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В понедельник-вторник будет солнечно, дожди прекратятся. В среду – переменная облачность.

