Иностранец погиб в Абу-Даби при падении обломков ракеты
время публикации: 17 марта 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 08:18
Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби погиб один человек. Погибший – гражданин Пакистана.
14 марта министерство обороны ОАЭ опубликовало заявление, согласно которому, с начала военных действий в стране погибли шесть мирных жителей, 141 человек получил ранения. Среди пострадавших – иностранцы.
Тогда же ведомство сообщило, что с 28 февраля было перехвачено 294 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1600 беспилотных летательных аппаратов.
