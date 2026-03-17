Иностранец погиб в Абу-Даби при падении обломков ракеты

Власти Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби погиб один человек. Погибший – гражданин Пакистана.

14 марта министерство обороны ОАЭ опубликовало заявление, согласно которому, с начала военных действий в стране погибли шесть мирных жителей, 141 человек получил ранения. Среди пострадавших – иностранцы.

Тогда же ведомство сообщило, что с 28 февраля было перехвачено 294 баллистические ракеты, 15 крылатых ракет и 1600 беспилотных летательных аппаратов.