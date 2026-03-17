Военная сводка минздрава: за сутки в больницы поступили 70 пострадавших

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала войны "Рычание льва" по состоянию на вторник, 17 марта, 07:00 в больницы страны поступили 3530 пострадавших. 86 из них остаются в настоящее время на госпитализации, в том числе восемь человек в тяжелом состоянии, 16 в состоянии средней степени тяжести, состояние 60 оценивается как легкое, и два человека в состоянии тяжелого нервного шока.

За последние сутки, с 07:00 понедельника до 07:00 вторника в больницы поступили 70 пострадавших, в том числе четверо в состоянии средней степени тяжести, девять человек с нервным шоком и 146 человек с легкими травмами.