Бойцы 36-й дивизии присоединились к расширению наземной операции на юге Ливана

В течение последних дней военнослужащие 36-й бронетанковой дивизии "Гааш" начали точечные наземные действия на еще одном направлении на юге Ливана с целью расширения передовой линии обороны.

Параллельно с 91-й дивизией и в продолжение своей предыдущей задачи силы 36-й дивизии продолжают усилия по укреплению передовой обороны, чтобы устранить угрозы и создать дополнительный уровень безопасности для жителей севера.

До ввода наземных подразделений ЦАХАЛ наносил удары по многочисленным террористическим целям в этом районе с помощью артиллерии и авиации ВВС.

В сообщении Армии обороны Израиля подчеркивается, что Израиль мощно действует против террористической организации "Хизбалла", которая решила присоединиться к военной кампании и действует под покровительством террористического режима Ирана. ЦАХАЛ не допустит причинения вреда гражданам Государства Израиль.