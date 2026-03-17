Верховный суд: владелец доли в квартире имеет право на освобождение от сбора на благоустройство

Судья Верховного суда Дафна Барак-Эрез вынесла на этой неделе прецедентное постановление, согласно которому право на освобождение от муниципального сбора на благоустройство могут претендовать не только владельцы квартир, но и владельцы долей в квартирах.

По закону, собственник квартиры имеет право на освобождение от сбора за повышение стоимости недвижимости, если построил квартиру и проживал в ней четыре года.

Согласно Барак-Эрез, "закон не ограничивает право на освобождение исключительно целой квартирой, и что можно представить ситуации, в которых условия для освобождения будут выполнены, даже если владелец или его близкий родственник не являются собственниками всех прав на недвижимость - например, когда недвижимость находится в совместной собственности наследников, но лишь один из них использует её в качестве жилья".

Решение было вынесено по делу о земельном участке в Герцлии, прошедшем процедуру объединения и парцелляции, в ходе которой его назначение было изменено с сельскохозяйственного на жилое. Ряд совладельцев участка по итогам этой процедуры получили права лишь на доли в квартирах, после чего заключили между собой соглашения о консолидации долей с целью в конечном счете получить целые квартиры.

После того как было подано заявление об освобождении от сбора на благоустройство, окружной суд удовлетворил его в отношении некоторых из владельцев, владевших целыми квартирами, но отказал владельцам долей в квартирах.

Судья Барак-Эрез постановила, что практическое применение права в таком случае зависит от конкретных обстоятельств. Если податель прошения об освобождении от сбора сохранил те права, которые ему принадлежали изначально по итогам процедуры, то нет препятствий для подачи заявления об освобождении. Если же заявитель передал свои первоначальные права, и его заявление касается прав, которых у него изначально не было, в таком случае освобождение от сбора не предоставляется.