Сильван Шалом снял свою кандидатуру на пост главы "Авиационной промышленности"

Бывший министр Сильван Шалом, последние полгода бывший единственным претендентом на пост председателя совета директоров государственного оборонного концерна "Авиационная промышленность", снял свою кандидатуру, сообщает "Глобс".

Предыдущий глава "Авиационной промышленности" Амир Перец закончил каденцию в ноябре 2024 года, и с тех пор концерн остается без главы из-за конфликтов между министром обороны Исраэлем Кацем и министром Давидом Амсалемом, ответственным за государственные компании.

До Сильвана Шалома министр Давид Амсалем пытался назначить на эту должность бывшего министра Гилада Эрдана, а Исраэль Кац - кандидатуру Габи Саруси. Противостояние между ними длилось около года, пока Эрдан в итоге не объявил о снятии кандидатуры "чтобы остановить ущерб, который наносит министр обороны", а кандидатура Саруси была заблокирована комиссией по назначениям.