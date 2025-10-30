Телеканал "Кан-11" о гибели юноши в Иерусалиме: полиция проверяет версию самоубийства

Телеканал "Кан-11" передал, что полиция проверяет версию, согласно которой, гибель 20-летнего ультраортодоксального юноши, тело которого было обнаружено на земле возле строящегося здания "Мигдаль Маром", была результатом самоубийства, а не несчастного случая.

Разрешено к публикации имя погибшего: это 20-летний Менахем Мендель Лицман.

После гибели юноши организаторы "Митинга миллиона" распорядились приостановить акцию протеста, в которой, по предварительным данным, приняли участие около 200 тысяч человек.

Были блокированы автомагистрали на подъезде к столице. Из-за большого скопления людей на железнодорожных станциях и угрозы давки было приостановлено движение поездов в столицу.

Участники протеста бросали камни и бутылки с водой в журналистов. Были атакованы съемочные группы 12-го и 13-го телеканалов.

В социальных сетях публикуются многочисленные фотографии и видеосвидетельства того, как дети, подростки и молодые люди в традиционной одежде ультаортодоксальных евреев стоят на всевозможных возвышенностях – от козырьков автобусных остановок до перекрытий строящегося на улице Яффо небоскреба и даже на стреле строительного крана.