"Умрем, но не призовемся": участник "Митинга миллиона" разбился насмерть в Иерусалиме

Призыв ультраортодоксов
Погибшие
Дети
Акции протеста
время публикации: 30 октября 2025 г., 17:00 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 17:15
"Умрем, но не призовемся": участник "Митинга миллиона" разбился насмерть в Иерусалиме
Пресс-служба МАДА

Сотни тысяч представителей ультрарелигиозной общины со всей страны съехались в четверг на массовую акцию протеста против призыва "харедим" в армию и против арестов ультраортодоксальных дезертиров.

Участники акции прошли маршем по шоссе 1 в сторону центра Иерусалима, автомагистрали на подъезде к столице парализованы, парализовано и движение любого транспорта на всем маршруте шествия и рядом с ним.

В социальных сетях публикуются многочисленные фотографии и видеосвидетельства того, как дети, подростки и молодые люди в традиционной одежде ультаортодоксальных евреев стоят на всевозможных возвышенностях – от козырьков автобусных остановок до перекрытий строящегося на улице Яффо небоскреба и даже на стреле строительного крана.

МАДА сообщает, что на строительной площадке в Иерусалиме произошла трагедия: 15-летний подросток сорвался с огромной высоты и упал, разбившись насмерть. По сообщению "Маген Давид Адом", подросток упал со строящегося здания на Шдерот ШАЗАР в Иерусалиме. Он получил критические множественные травмы, и после медицинской проверки медики констатировали его смерть на месте происшествия. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

МАДА сообщает, что с начала шествия была оказана помощь 56 участникам "Марша миллиона", включая разбившегося насмерть подростка. Четверым потребовалась дальнейшая медицинская помощь, в двух случаях из них люди потеряли сознание, один перенес сердечный приступ, еще один получил легкую травму.

