Израиль

После гибели юноши организаторы "Митинга миллиона" распорядились остановить акцию протеста

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
время публикации: 30 октября 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 17:45
После гибели подростка организаторы "Митинга миллиона" распорядились остановить акцию протеста
Shlomi Cohen/Flash90

После трагической гибели юноши при падении с большой высоты на одной из строек в Иерусалиме организаторы "Митинга миллиона" распорядились остановить акцию протеста.

По предварительным данным, в акции протеста против призыва "харедим" в армию приняли участие около 200 тысяч человек. Были блокированы автомагистрали на подъезде к столице. Из-за большого скопления людей на железнодорожных станциях и угрозы давки было приостановлено движение поездов в столицу.

Участники протеста бросали камни и бутылки с водой в журналистов. Были атакованы съемочные группы 12-го и 13-го телеканалов.

В социальных сетях публикуются многочисленные фотографии и видеосвидетельства того, как дети, подростки и молодые люди в традиционной одежде ультаортодоксальных евреев стоят на всевозможных возвышенностях – от козырьков автобусных остановок до перекрытий строящегося на улице Яффо небоскреба и даже на стреле строительного крана.

