Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 30 октября, температура повысится и будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня усилится северный ветер на побережье Средиземного моря. В утренние часы туман на северо-западе Негева и в южной части прибрежной равнины.

В Иерусалиме – 14-28 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 18-26, в Эйлате – 21-32, в Беэр-Шеве – 14-30, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-27, в Ариэле – 15-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-32, на Голанских высотах – 15-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В пятницу температура повысится. В субботу-воскресенье – без существенных изменений. Без осадков.