МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Танзанию

В связи с беспорядками в Танзании, начавшимися во время всеобщих выборов в среду, 29 октября, министерство иностранных дел Израиля выпустило специальное предупреждение для туристов с рекомендацией воздержаться от поездок в эту страну.

Израильтянам, уже находящимся в Танзании, рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест скопления людей, следовать указаниям местных властей.