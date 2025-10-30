МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Танзанию
время публикации: 30 октября 2025 г., 00:36 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 00:36
В связи с беспорядками в Танзании, начавшимися во время всеобщих выборов в среду, 29 октября, министерство иностранных дел Израиля выпустило специальное предупреждение для туристов с рекомендацией воздержаться от поездок в эту страну.
Израильтянам, уже находящимся в Танзании, рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест скопления людей, следовать указаниям местных властей.
