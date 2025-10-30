x
30 октября 2025
|
последняя новость: 00:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 00:36
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Танзанию

МИД
время публикации: 30 октября 2025 г., 00:36 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 00:36
МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Танзанию
Фото NEWSru.co.il

В связи с беспорядками в Танзании, начавшимися во время всеобщих выборов в среду, 29 октября, министерство иностранных дел Израиля выпустило специальное предупреждение для туристов с рекомендацией воздержаться от поездок в эту страну.

Израильтянам, уже находящимся в Танзании, рекомендовано проявлять осторожность и избегать мест скопления людей, следовать указаниям местных властей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

МИД Израиля рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 сентября 2025

МИД Израиля призвал туристов воздержаться от поездок в Непал
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июля 2025

МИД рекомендует израильтянам воздержаться от поездок в Никарагуа