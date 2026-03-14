Футбол. Чемпионат Италии. "Торино" разгромил "Парму", несмотря на рекорд Пеллегрино

В стартовом матче двадцать девятого тура чемпионата Италии "Торино" разгромил "Парму" 4:1.

Встречались соседи по турнирной таблице. После победы туринцы отстают от "Пармы", занимающей 12-е место, на 1 очко.

"Парма" прервала серию из пяти игр без поражений.

Под руководством нового тренера Роберто д`Аверсы "Торино" одержал вторую домашнюю победу в трех играх.

На 3-й минуте Джованни Симеоне добил мяч в сетку 1:0.

На 20-й минуте Матео Пеллегрино сравнял счет. Он повторил клубный рекорд по количеству голов, забитых головой в одном сезоне - 5 (с тех пор, как в Серии А стало 20 команд в сезоне 2004-05 годов). Рекорд установил Бернардо Корради в сезоне 2005-06 годов).

На 55-й минуте Эмирхан Ильхан забил победный гол 2:1. Через минуту мяч после удара Симеоне попал в перекладину и отскочил в Манделу Кейта, а от него - в сетку 3:1. Автогол.

На первой минуте компенсированного времени Дуван Сапата довершил разгром.