Условия на пляжах Израиля: купальный сезон завершен, тепло, медуз немного

В эти выходные, 30 октября – 1 ноября, температура будет выше среднесезонной. На пляжах может быть довольно много отдыхающих.

Купальный сезон закончился 21 октября. Спасателей нет.

В настоящее время около восточного побережья Средиземного моря медузы встречаются редко.

На побережье Средиземного моря днем – 27-31 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 26 градусов. Высота волн – до 1,2 м.

В Эйлате днем – 32-35 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 32-34 градуса. Волны до 0,5 м. Температура воды – 26 градус.

На берегу Мертвого моря температура днем – 31-33 градуса. Волны до 0,6 м. Температура воды – 26 градусов.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.