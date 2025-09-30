Предотвращен теракт в Акко, целями были военнослужащие

Израильская полиция и ШАБАК предотвратили взрыв на автовокзале в Акко, целью террориста были военнослужащие ЦАХАЛа.

Задержан подозреваемый в попытке совершить теракт – 18-летний Исса Мади из Акко, намеревавшийся осуществить подрыв и поддерживавший контакты с террористами "Исламского государства" за рубежом.

Ожидается, что сегодня, 30 сентября, по этому делу будет подано обвинительное заключение.