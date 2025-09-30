Предотвращен теракт в Акко, целями были военнослужащие
время публикации: 30 сентября 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 09:12
Израильская полиция и ШАБАК предотвратили взрыв на автовокзале в Акко, целью террориста были военнослужащие ЦАХАЛа.
Задержан подозреваемый в попытке совершить теракт – 18-летний Исса Мади из Акко, намеревавшийся осуществить подрыв и поддерживавший контакты с террористами "Исламского государства" за рубежом.
Ожидается, что сегодня, 30 сентября, по этому делу будет подано обвинительное заключение.