30 сентября 2025
Израиль

Предотвращен теракт в Акко, целями были военнослужащие

Полиция
ШАБАК
Террористы
время публикации: 30 сентября 2025 г., 09:08 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 09:12
Предотвращен теракт в Акко, целями были военнослужащие
Пресс-служба полиции Израиля

Израильская полиция и ШАБАК предотвратили взрыв на автовокзале в Акко, целью террориста были военнослужащие ЦАХАЛа.

Задержан подозреваемый в попытке совершить теракт – 18-летний Исса Мади из Акко, намеревавшийся осуществить подрыв и поддерживавший контакты с террористами "Исламского государства" за рубежом.

Ожидается, что сегодня, 30 сентября, по этому делу будет подано обвинительное заключение.

Израиль
