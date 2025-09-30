x
30 сентября 2025
Голан: "Победив на выборах, мы уволим Давида Зини"

Яир Голан
Бени Ганц
время публикации: 30 сентября 2025 г., 11:40
Голан: "Победив на выборах, мы уволим Давида Зини"
Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ", что в случае победы оппозиции на выборах, Давид Зини будет уволен с поста главы ШАБАКа.

"Мы пересмотрим все назначения нынешнего правительства, и тот, кто от отошел от демократических принципов, будет сменен", - заявил Голан.

Глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц подверг слова Голана резкой критике. "Как можно говорить о том, что мы стремимся к созданию иного лучшего правительства, и в то же время угрожать главам силовых структур, правоохранительных органов и действовать так как все те, кого мы хотим сменить".

Вечером 30 сентября состоится заседание правительства, на котором будет принято окончательное решение о вступлении ы должность Давида Зини. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу примет участие в заседании сразу после возвращения из США.

