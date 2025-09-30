Араб из Иерусалима, который привез вооруженных террористов в Рамот, предстанет перед судом

Полиция сообщает о завершении расследования против жителя арабского района Иерусалима, который оказал помощь двум террористам, совершившим теракт на перекрестке Рамот и убившим шестерых израильтян. Ему будут предъявлены обвинения в соучастии в убийствах.

Напомним, 8 сентября утром двое террористов, жителей арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии, прибыли к автобусной остановке у перекрестка Рамот на автомобиле. Водитель довез их до места, где находилось особенно много людей. Террористы вышли из машины и открыли огонь по остановке из имевшегося у них оружия, затем вошли в автобус и открыли огонь по пассажирам.

Террористы были ликвидированы находившимися на перекрестке военнослужащими и вооруженными гражданскими. В результате теракта были убиты шесть человек, еще несколько получили ранения.

На место теракта прибыли крупные силы полиции, криминалисты и саперы. Они изъяли улики с места происшествия, включая оружие и боеприпасы террористов. В ходе расследования были установлены те, кто помогал террористам, знал об их намерениях или участвовал в их доставке к месту теракта. В тот же день был задержан житель арабского района Иерусалима по подозрению в том, что он доставил террористов к перекрестку Рамот, когда у них уже было при себе оружие.

Его арест неоднократно продлевался судом, по завершении расследования была подана обвинительная декларация, и в ближайшие дни будет подано обвинительное заключение за пособничество при совершении теракта, повлекшее гибель людей.