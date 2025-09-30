Смотрич о плане Трампа: "Гигантский дипломатический провал"

Министр финансов Бецалель Смотрич подверг резкой критике план Дональда Трампа по урегулированию в Газе, а также готовность премьер-министра Нетаниягу согласиться на этот план.

"Мне много чего есть сказать, но сделаю это только после того, как проведу необходимые консультации", - сказал Смотрич.

Он назвал план Трампа "историческим упущением самой справедливой и оправданной возможности освободиться от пут соглашений Осло".

"Это гигантский дипломатический провал, сознательный отказ видеть реальность и делать выводы из событий 7 октября", - заявил Смотрич

"Когда лидеры отказываются видеть необходимое – это заканчивается слезами", - заявил он.

Приближенные Смотрича сообщили, что он отменил все встречи намеченные на 30 сентября и проводит политические консультации.

Позднее состоится внеочередное заседание фракции "Ционут Датит".

Представители фракции "Оцма Иегудит" до сих пор не комментировали соглашение.