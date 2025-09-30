x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 11:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 11:40
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич о плане Трампа: "Гигантский дипломатический провал"

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Бецалель Смотрич
время публикации: 30 сентября 2025 г., 10:58 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 10:58
Смотрич о плане Трампа: "Гигантский дипломатический провал"
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич подверг резкой критике план Дональда Трампа по урегулированию в Газе, а также готовность премьер-министра Нетаниягу согласиться на этот план.

"Мне много чего есть сказать, но сделаю это только после того, как проведу необходимые консультации", - сказал Смотрич.

Он назвал план Трампа "историческим упущением самой справедливой и оправданной возможности освободиться от пут соглашений Осло".

"Это гигантский дипломатический провал, сознательный отказ видеть реальность и делать выводы из событий 7 октября", - заявил Смотрич

"Когда лидеры отказываются видеть необходимое – это заканчивается слезами", - заявил он.

Приближенные Смотрича сообщили, что он отменил все встречи намеченные на 30 сентября и проводит политические консультации.

Позднее состоится внеочередное заседание фракции "Ционут Датит".

Представители фракции "Оцма Иегудит" до сих пор не комментировали соглашение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook