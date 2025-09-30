В Газе нашли доказательства: "Флотилия Сумуда" организована и оплачена ХАМАСом

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало найденные в ходе военной операции в Газе документы, которые подтверждают участие террористической группировки ХАМАС в финансировании и организации "Флотилии Сумуда", следующей в сектор Газы в сопровождении массированной пиар-кампании.

Как сообщает новостная служба "Кан", часть участвующих в плавании судов принадлежит испанской компании Cyber Neptune, которую возглавляет активист связанный с ХАМАСом организации PCPA (Palestinian Conference for Palestinians Abroad) Саиф Абу Кишк.

Эта структура, занимающаяся организацией акций протеста и морских походов против Израиля, была признана в Израиле террористической еще в 2021 году.

Опубликованные министерством иностранных дел документы свидетельствуют: в то время как структура ХАМАСа в Газе отвечает за происходящее внутри сектора, зарубежное крыло ХАМАСа ведет свою деятельность за его пределами, прежде всего через организацию PCPA (Palestinian Conference for Palestinians Abroad, "Палестинская конференция палестинцев за рубежом"), созданную в 2018 году.

Этот орган, действующий под прикрытием гражданской структуры, фактически выполняет функции "посольств" ХАМАСа в разных странах мира и организует акции и кампании против Израиля, включая демонстрации, марши и морские флотилии.

Опубликовано, в частности, письмо 2021 года, подписанное главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей, в этом письме он выражает поддержку PCPA и призывает к единству.

Кроме того, опубликован еще один обнаруженный в секторе документ: список активистов PCPA, включающий известных функционеров ХАМАСа: Захера Бирауи, руководителя отдела ХАМАС в PCPA и организатора морских флотилий "по прорыву блокады Газы" в течение последних 15 лет (№19 в списке) и Саифа Абу Кишка (№25), представителя организации из Испании и генерального директора испанской компании Cyber Neptune, которой принадлежат десятки судов, участвующих в флотилии "Сумуд". Таким образом, суда фактически находятся в собственности ХАМАС.