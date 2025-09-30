Полиция: глава следственного отдела не разрешал допрашивать отца Давида Зини

Глава следственного отдела полиции не отдавал разрешения на допрос раввина Йосефа Зини, отца назначенного главы ШАБАКа Давида Зини.

Как сообщает пресс-служба полиции, поступила жалоба на раввина Зини. Глава следственного отдела отдал распоряжение проверить материалы и принять решение о дальнейших шагах. В сообщении пресс-службы полиции отмечается, что глава следственного отдела распорядился не вызывать раввина Зини на допрос.

Напомним, что представитель полиции явился в дом раввина Зини через час после того, как стало известно, что комиссия Груниса утвердила назначение его сына на должность главы ШАБАКа.

Представитель полиции сообщил раввину Зини, что принято решение начать расследование в связи с поступившей на него жалобой.