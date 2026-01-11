ДТП на 2-й трассе, погиб мотоциклист

Утром 11 января на 2-й трассе между развязками Хоф а-Шарон и Полег в результате аварии погиб мужчина примерно 50 лет, ехавший на мотоцикле.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Сведений о причастности к ДТП других транспортных средств не поступало.