ДТП на 2-й трассе, погиб мотоциклист
время публикации: 11 января 2026 г., 07:42 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 07:45
Утром 11 января на 2-й трассе между развязками Хоф а-Шарон и Полег в результате аварии погиб мужчина примерно 50 лет, ехавший на мотоцикле.
Парамедики службы "Маген Давид Адом" пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Сведений о причастности к ДТП других транспортных средств не поступало.