11 января 2026
последняя новость: 08:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ДТП на 2-й трассе, погиб мотоциклист

Мада
ДТП
Погибшие
время публикации: 11 января 2026 г., 07:42 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 07:45
ДТП на 2-й трассе, погиб мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Утром 11 января на 2-й трассе между развязками Хоф а-Шарон и Полег в результате аварии погиб мужчина примерно 50 лет, ехавший на мотоцикле.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" пытались реанимировать пострадавшего, но в итоге были вынуждены констатировать его смерть.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Сведений о причастности к ДТП других транспортных средств не поступало.

