x
11 января 2026
|
последняя новость: 08:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 08:05
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Продлен арест мошенника из ПА, обманувшего израильтян на миллионы шекелей

Мошенничество
Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 11 января 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 07:40
Продлен арест мошенника из ПА, обманувшего израильтян на миллионы шекелей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о раскрытии крупной мошеннической схемы, в рамках которой, по версии следствия, подозреваемый, житель Палестинской автономии, систематически обманывал десятки израильтян на миллионы шекелей.

Согласно материалам дела, подозреваемый действовал по "шаблону": представлялся израильтянином, находил жертв по объявлениям о продаже товаров на онлайн-площадках и в соцсетях, включая сайт Yad2, договаривался о цене, после чего отправлял продавцу поддельное подтверждение банковского перевода. Вскоре к продавцу приезжало такси, забирало товар и передавало его другой машине – чаще всего в районе населенного пункта Бейт-Арье в Самарии.

К настоящему времени выявлено около 100 жалоб по эпизодам, которые, как предполагается, совершались в 2024-2025 годах, а общий ущерб оценивается примерно в 3 млн шекелей.

7 января бойцы спецподразделения ЯМАМ провели операцию и задержали подозреваемого в центре Рамаллы; во время обыска были изъяты цифровые носители, которые будут изучены.

Задержанный – житель Рамаллы в возрасте около 50 лет. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил его арест до 14 января для продолжения расследования.

Ранее об этом случае крупного мошенничества сообщали израильские СМИ.

Полиция призвала граждан проявлять осторожность при сделках в интернете, не переводить деньги незнакомым людям и сообщать о подозрительных случаях в правоохранительные органы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

В Рамалле израильская полиция задержала мошенника с Yad2 и маркетплейса в Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 января 2026

Жителя Ариэля обвиняют в серийном мошенничестве