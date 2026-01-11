Продлен арест мошенника из ПА, обманувшего израильтян на миллионы шекелей

Полиция Израиля сообщила о раскрытии крупной мошеннической схемы, в рамках которой, по версии следствия, подозреваемый, житель Палестинской автономии, систематически обманывал десятки израильтян на миллионы шекелей.

Согласно материалам дела, подозреваемый действовал по "шаблону": представлялся израильтянином, находил жертв по объявлениям о продаже товаров на онлайн-площадках и в соцсетях, включая сайт Yad2, договаривался о цене, после чего отправлял продавцу поддельное подтверждение банковского перевода. Вскоре к продавцу приезжало такси, забирало товар и передавало его другой машине – чаще всего в районе населенного пункта Бейт-Арье в Самарии.

К настоящему времени выявлено около 100 жалоб по эпизодам, которые, как предполагается, совершались в 2024-2025 годах, а общий ущерб оценивается примерно в 3 млн шекелей.

7 января бойцы спецподразделения ЯМАМ провели операцию и задержали подозреваемого в центре Рамаллы; во время обыска были изъяты цифровые носители, которые будут изучены.

Задержанный – житель Рамаллы в возрасте около 50 лет. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил его арест до 14 января для продолжения расследования.

Ранее об этом случае крупного мошенничества сообщали израильские СМИ.

Полиция призвала граждан проявлять осторожность при сделках в интернете, не переводить деньги незнакомым людям и сообщать о подозрительных случаях в правоохранительные органы.