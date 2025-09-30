Отражение нападения на кибуц Гевим 7.10 – заслуга местных сил самообороны. Отчет ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования боев в кибуце Гевим, около границы Газы, в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Результаты расследования были представлены семьям погибших.

Отчеты ЦАХАЛа и ШАБАКа по "черной субботе" 7 октября 2023 года. Результаты расследования

Кибуц Гевим расположен в южном пригороде Сдерота, примерно в 3 км от границы с сектором Газы.

Проверка ЦАХАЛа по событиям 7 октября 2023 года в кибуце Гевим установила: этот населенный пункта фактически остался без военного прикрытия, и масштабную трагедию предотвратили руководитель и группа местной самообороны, а также вооруженные жители, удержавшие террористов у ворот до подхода военных. Террористы отступили и продолжили нападения в районе мошава Яхини и на трассе 34. При отражении атаки в кибуце Гевим были ранены руководитель местной самообороны и трое жителей, погибших не было.

Что было накануне и в первые минуты нападения

Накануне сектор прикрывал 77-й батальон 7-й бронетанковой бригады. В кибуце – 20 членов дежурной группы, на руках 16 единиц оружия. В момент начала атаки большинство стволов находились в оружейной, вооружены были только руководитель местной самообороны, его заместитель и еще трое местных жителей.

06:29 – первые сигналы "Цева адом".

06:58 – террористы замечены у промзоны совета Шаар а-Негев.

07:21-07:25 – пикап с боевиками проходит развязку, пытается прорваться на заправку и подходит к воротам Гевима. На подходе к КПП руководитель местной самообороны один вступает в бой, получает ранение, но продолжает перестрелку и срывает прорыв. Вскоре были ранены еще двое жителей, брошена граната, после чего группа уходит от ворот в сторону Яхини.

Бои у Яхини и на трассе 34

К 07:40 бойцы самообороны распределены по пяти опорным точкам, часть бойцов патрулирует снаружи.

07:55 – оставшихся поднимают в оружейную.

08:09 – террористы устраивают засаду на трассе 34.

08:11 – террористы убивают двух гражданских, бежавших с фестиваля Nova.

08:14 – при попытке контратаки смертельно ранен сержант "Маглан" Амит Гуэта.

К 10:40 нападавшие террористы ликвидированы в нескольких стычках силами ЯМАМ, полиции и местных подразделений, к району стягиваются дополнительные части.

Прибытие армейских подразделений и спасение гражданских

Около 10:30 к воротам для скота прибывает 13-й батальон "Голани" под командованием подполковника Томера Гринберга. Силы местной самообороны снабжают бойцов дополнительными магазинами с патронами и проводят их через кибуц к развязке Гевим. Открыт огонь по машине террористов.

В 12:00 местные жители на двух автомобилях эвакуируют 12 гражданских из укрытия на соседней заправке.

В 18:00 на заправку заходит спецназ "Шальдаг". По наводке руководителя местной самообороны полиция прочесывает Гиват а-Гамаль (между трассой 34 и кибуцом).

Лишь 8 октября около 16:00 кибуц официально берет под охрану регулярное армейское подразделение. До этого оборона держалась в основном на местных жителях.

Позже в окрестностях находят тела террористов, фиксируются отдельные столкновения. Обнаружены двое иностранных рабочих (один погиб, один ранен).

Выводы и уроки

Провал обороны ЦАХАЛа в начальной фазе. Прорыв в сам кибуц сорван действиями руководителя местной самообороны, его группы и местных жителей.

Слаженность и инициатива на местах – от отражения у ворот до спасения 12 человек с заправки – отмечены как образцовые и спасшие жизни.

Кибуц Гевим требует приоритета по ресурсам как приграничный населенный пункт.

Расследование затруднено отсутствием камер на периметральной ограде. Комиссия подчеркивает, что при одновременной атаке на десятки точек у сил безопасности не было достаточных резервов для немедленного реагирования.