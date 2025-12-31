x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 06:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 06:19
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Центр Тауба: темпы роста населения Израиля в 2025 году снизилось до рекордно низких 0,9%

Статистика
Израиль
время публикации: 31 декабря 2025 г., 06:19 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 06:31
Центр Тауба: темпы роста населения Израиля в 2025 году снизилось до рекордно низких 0,9%
Chat GPT

Центр Тауба по изучению социальной политики в Израиле опубликовал ежегодный отчет "Демография-2025". По оценке исследователей, в 2025 году население Израиля вырастет менее чем на 1% – примерно на 0,9%, что является самым низким показателем со времени основания государства в 1948 году.

В отчете отмечается, что снижение темпов связано сразу с несколькими факторами: ростом числа смертей на фоне старения населения, продолжившимся снижением рождаемости (почти во всех группах населения), а также изменением миграционных тенденций.

Согласно данным, приведенным в публикации, баланс миграции остается отрицательным второй год подряд: в 2024 году он составил примерно минус 26 тысяч человек, а в 2025-м разрыв, по прогнозу, может увеличиться примерно до минус 37 тысяч. При этом авторы подчеркивают, что в ближайшие годы роль миграции в общей динамике населения будет возрастать.

Глава исследовательского направления по демографии профессор Алекс Вайнреб заявил, что Израиль входит в "новую демографическую эпоху", в которой высокий естественный прирост прошлых десятилетий больше не будет "нормой", а политика в сфере миграции становится все более значимым фактором для демографической траектории страны.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 29 декабря 2025

65% покинувших Израиль – репатрианты, прибывшие в последние пять лет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 января 2025

Центр Тауба: в еврейском сегменте населения Израиля наблюдается бейби-бум