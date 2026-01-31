x
31 января 2026
31 января 2026
Израильские официальные лица прокомментировали взрывы в Иране

время публикации: 31 января 2026 г., 16:14 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 16:30
Фото NEWSru.co.il

Израильские официальные лица прокомментировали взрывы в Иране. Они заявили, что нет никакой связи между Израилем и взрывами, прогремевшими в нескольких районах Ирана 31 января.

В Ахвазе взрыв произошел в жилом доме. Сообщается о четырех погибших. На месте работают пожарные, они разгребают завалы, так как под ними могут быть люди.

В Бендер-Аббасе взрыв прогремел в восьмиэтажном жилом здании на бульваре Моаллем. Власти Ирана заявляют, что это бытовое происшествие, и оно не связано с какими-либо военными атаками.

В соцсетях моментально поползли слухи, что эти взрывы – результат покушения на высокопоставленного офицера, командующего ВМС КСИР Алирезу Тангсири. Однако официальное иранское агентство Tasnim это категорически опровергает, называя сообщения о покушении "психологической атакой" против Ирана.

Взрывы в Иране. Есть погибшие