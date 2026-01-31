ХАМАС: удары ЦАХАЛа по целям в Газе нарушают договор о прекращении огня

МВД Газы (структура ХАМАСа) заявляет, что в субботу, 31 января, по полицейскому участку в районе Шейх Радуан города Газа силами ВВС ЦАХАЛа был нанесен удар.

Палестинские СМИ сообщают о семи погибших в результате удара, включая задержанных, которые содержались под стражей на участке.

В отдельном заявлении ХАМАС утверждает, что среди 12 человек, о которых сообщалось как о погибших в результате ночных ударов ЦАХАЛа по целям в секторе Газы, не менее шести несовершеннолетних.

ХАМАС заявляет, что эти удары представляют собой "вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня".

ЦАХАЛ пока никак не прокомментировал эти сообщения.