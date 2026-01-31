Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 31 января, на большей части территории Израиля сохранится комфортная температура, переменная облачность, слабый ветер.

В Иерусалиме – 12-19 градусов, в Тель-Авиве – 15-23, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 17-26, в Беэр-Шеве – 11-24, на побережье Мертвого моря – 16-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-24, в Ариэле – 12-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-19, на Голанских высотах – 14-19.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 80-260 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западныйветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 40 км/ч).

В воскресенье – повышение температуры, переменная облачность. В понедельник-вторник – понижение температуры, дожди. В среду-четверг – малооблачно.