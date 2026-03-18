ДТП в Самарии, двое погибших

Рано утром 18 марта на 505-й трассе около Кфар-Тапуах произошла авария с участием грузовика и легкового автомобиля с палестинскими номерными знаками.

В результате аварии погибли двое мужчин, примерно 30 и 60 лет (оба жители ПА).

Еще два человека получили травмы средней тяжести. Один доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве, другой – в больницу на территории ПА.

Обстоятельства ДТП выясняются.