18 марта 2026
Военная сводка минздрава: за сутки в больницы поступили 192 человека

время публикации: 18 марта 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 08:27
Министерство здравоохранения сообщает, что с начала операции "Рычание льва" и по состоянию на среду, 18 марта 07:00 в больницы страны поступили 3727 человека, из них 74 находятся на госпитализации в настоящий момент.

Среди госпитализированных семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 человек в состоянии средней степени тяжести, состояние 54 определяется как легкое, один человек в состоянии сильного нервного шока.

За минувшие сутки, с 07:00 вторника до 07:00 среды в больницы поступили 192 пострадавших, в том числе четверо в состоянии средней степени тяжести, 177 с легкими травмами, один человек в состоянии нервного шока.

19-й день войны "Рычание льва": погибшие в результате ракетной атаки в Рамат-Гане