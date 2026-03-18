Военная сводка минздрава: за сутки в больницы поступили 192 человека

Министерство здравоохранения сообщает, что с начала операции "Рычание льва" и по состоянию на среду, 18 марта 07:00 в больницы страны поступили 3727 человека, из них 74 находятся на госпитализации в настоящий момент.

Среди госпитализированных семеро находятся в тяжелом состоянии, 12 человек в состоянии средней степени тяжести, состояние 54 определяется как легкое, один человек в состоянии сильного нервного шока.

За минувшие сутки, с 07:00 вторника до 07:00 среды в больницы поступили 192 пострадавших, в том числе четверо в состоянии средней степени тяжести, 177 с легкими травмами, один человек в состоянии нервного шока.