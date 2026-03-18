Культура

Несмотря на обстрелы из Ирана в Израиле возобновят работу кинотеатры

время публикации: 18 марта 2026 г., 07:55 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 07:57
AP Photo/Felipe Dana

Сеть кинотеатров "Мувиленд" объявила о постепенном возобновлении работы в соответствии с ограничениями Командования тыла и требованиями безопасности.

На первом этапе залы будут работать в сокращенном режиме с ограниченным числом зрителей на каждом сеансе. Деятельность поэтапно возобновится в филиалах Тель-Авива, Нетании, Хайфы, Кармиэля и Афулы, а в дальнейшем будет расширяться в зависимости от развития ситуации и указаний властей.

В сети признают, что решение о возобновлении работы в таких условиях является экономически невыгодным, однако подчеркивают: оно принято из стремления сохранить занятость сотрудников и постепенно вернуть кинопоказ зрителям.

