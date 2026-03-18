Власти Ирана объявили о казни мужчины, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля

Иранские СМИ, связанные с режимом аятолл, сообщили о казни человека, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Как передает судебное агентство Mizan, был казнен Курош Кейвани.

По версии иранских властей, Кейвани передавал "Мосаду" фотографии и конфиденциальную информацию о важных объектах в стране.

Утверждается, что смертный приговор был приведен в исполнение после завершения судебной процедуры.