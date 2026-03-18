x
18 марта 2026
|
последняя новость: 08:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
18 марта 2026
|
18 марта 2026
|
последняя новость: 08:53
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: завершен масштабный авианалет на Тегеран, атакованы штабы и объекты иранского режима

Пресс-служба ЦАХАЛа
КСИР
Война с Ираном
время публикации: 18 марта 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 07:38
ЦАХАЛ: завершен масштабный авианалет на Тегеран, атакованы штабы и объекты иранского режима
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ВВС Израиля завершили масштабный авианалет на Тегеран, в ходе которого были атакованы штабы, объекты ракетных войск КСИР и другая инфраструктура "иранского террористического режима".

По данным ЦАХАЛа, среди целей в Тегеране были штаб подразделения безопасности "Корпуса стражей исламской революции", отвечающего за подавление протестов и беспорядков в Иране, центр техобслуживания управления снабжения и общей поддержки сил внутренней безопасности, а также штаб, связанный с системой баллистических ракет. Одновременно были атакованы несколько систем ПВО с целью расширить превосходство израильских ВВС в воздушном пространстве Ирана.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook