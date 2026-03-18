ЦАХАЛ: завершен масштабный авианалет на Тегеран, атакованы штабы и объекты иранского режима

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ВВС Израиля завершили масштабный авианалет на Тегеран, в ходе которого были атакованы штабы, объекты ракетных войск КСИР и другая инфраструктура "иранского террористического режима".

По данным ЦАХАЛа, среди целей в Тегеране были штаб подразделения безопасности "Корпуса стражей исламской революции", отвечающего за подавление протестов и беспорядков в Иране, центр техобслуживания управления снабжения и общей поддержки сил внутренней безопасности, а также штаб, связанный с системой баллистических ракет. Одновременно были атакованы несколько систем ПВО с целью расширить превосходство израильских ВВС в воздушном пространстве Ирана.