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Израиль

Внимание, розыск: пропал 28-летний Дауд Сархан из Тамры

Полиция
Розыск
время публикации: 31 июля 2026 г., 13:15 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 13:26
Внимание, розыск: пропал 28-летний Дауд Сархан из Тамры
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Внимание, розыск: пропал 28-летний Дауд Сархан из Тамры
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшего. Пропал 28-летний Дауд Сархан из Тамры, в последний раз его видели в центре города в ночь на четверг, и с тех пор от него не было известий.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы с залысиной, карие глаза, был одет в черные брюки и футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или связаться с полицией Тамры по телефону ‎04-6149200.

Израиль
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