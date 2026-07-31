Возвращение в 1992 год и будущее правительство Айзенкота. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Более трех десятилетий правый лагерь в Израиле переживает травму поражения на выборах 1992 года. Выборов, которые были объявлены досрочно из-за решения правых партий развалить правительство Шамира в связи с решением принять участие в Мадридской конференции. На тех выборах по меньшей мере три списка, поддерживающие правый лагерь, не прошли электоральный барьер, и Хаим Явин торжественно и радостно объявил: "Переворот". К власти пришел Ицхак Рабин, а через год начался процесс Осло. Поражение было тем более болезненным, что суммарно за партии правого фланга было подано больше голосов, чем за левые. Однако пропавшие голоса партий, не прошедших тогда электоральный барьер, решили судьбу выборов.

Два вывода сделали правые после того поражения: быть крайне осторожными, когда возникает желание свалить правительство национального лагеря, даже если оно не во всем следует идеологии "единой Эрец Исраэль", а также минимизировать пропажу голосов.

Сегодня в правых партиях и внепартийных движениях говорят о возможном повторе 1992 года. Число правых списков, баллотирующихся в Кнессет, растет, и атмосферу в этом сегменте без преувеличения можно охарактеризовать как паническую.

В блоке оппозиции царит осторожный оптимизм. С одной стороны, нет никаких признаков того, что нынешняя коалиция обретает новые источники голосов. С другой, перспектива того, что блок, теперь уже почти официально возглавляемый Гади Айзенкотом, наберет 61 мандат без арабских партий, остается туманной. Что станет делать в этой ситуации Айзенкот, неясно, так как планы, о которых сообщают в его окружении, более выглядят как фантазии еще не очень опытного политика, чем реальная политическая конструкция.

Арабские партии приближаются к окончательному оформлению союза трех партий: ХАДАШ, ТААЛ и БАЛАД. РААМ пойдет, судя по всему, самостоятельно и будет искать дорогу в коалицию, а возможно и в правительство.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ищет привлекательные фигуры, которые возможно изменят отношение к списку "Ликуда" среди потенциальных избирателей.

Шахматы (или домино) по формированию списков продолжаются.

Правая колода: 1992 или 2022?

Выборы в список кандидатов от партии "Ционут Датит" завершились победой министра Орит Струк. Само по себе это не стало неожиданностью – Струк популярна в аппарате партии и среди ее активистов. Однако в гостинице "Рамада" в Иерусалиме, где проходила презентация кампейна партии и оглашались результаты, можно было увидеть немало встревоженных лиц. Симха Ротман, занявший второе место после Струк, поздравил победительницу, но трудно было не заметить, насколько он обеспокоен. Второе место на праймериз – это уже третье место в списке после Бецалеля Смотрича и Орит Струк. А если учитывать намерение главы партии кооптировать на ведущие места Цвику Мора и, вероятно, мэра Сдерота Алона Давиди, перспективы Ротмана становятся более чем туманными, при том, что ни в одном опросе "Ционут Датит" не поднялась выше пяти мандатов.

Бецалель Смотрич в беседе с корреспондентом Newsru.co.il сразу после публикации результатов вновь повторил, что есть "реальная угроза повтора сценария 1992 года": "Правые самоуспокоены. Они убеждены, что после каденции четырех лет можно позволить себе дробиться, не голосовать. Нельзя забывать, что по ту сторону находятся левые, и они готовятся дать бой".

В то же время, Смотрич отказался ответить на вопрос, объединится ли "Ционут Датит" с какой-либо из других правых партий. А таких с избытком – как заявленных, так и тех, кто лишь готовится объявить о своих намерениях.

Ближе всех к выходу на поле Гилад Эрдан и Юлий Эдельштейн. Презентация их списка должна была состояться на уходящей неделе, однако из-за визита Биньямина Нетаниягу в США было принято решение отложить мероприятие. Вероятнее всего оно состоится в начале следующей недели. Среди имен потенциальных участников новой партии называют бывшего мэра Бейт-Шемеша Ализу Блох, а также бригадного генерала запаса Хези Нехама.

Айелет Шакед продолжает заниматься тем, чем занималась всякий раз, когда надо было принимать решения: колеблется. На протяжении долгого времени она пыталась объединить несколько проектов в единый блок. Начиная с Беннета и Либермана и заканчивая Ганцем и Эрданом. Безуспешно.

Бригадный генерал запаса Офер Винтер продолжает проводить встречи с избирателями, не сообщая о своих намерениях. Единственное, что он обозначил однозначно: отрицание возможности совместного участия в выборах с Бецалелем Смотричем.

Не забудем про "Зеут" Моше Фейглина, "Ноам" Ави Маоза, "Неделимый и мощный Израиль" во главе с Михаэлем Бен-Ари и Барухом Марзелем. Если партия Бен-Ари и Марзеля получит право на регистрацию, как рекомендует глава ШАБАКа Давид Зини, ультраправые избиратели обретут еще одну возможность для голосования, а главы блока нынешней коалиции – еще один источник для головной боли.

Нетаниягу предстоит тяжелая работа в попытке не допустить повтор сценария 1992 года.

Правительство Айзенкота: король на час или премьер без блока?

Глава партии "Яшар" Гади Айзекнот пришел в политику из армии, и модели планирования завтрашнего дня бывшим начальником генштаба остались военными, иными словами принимающими в расчет по меньшей мере два сценария. Идеальный сценарий, который является мечтой лидеров и сторонников оппозиционного блока – этот блок набирает 63-64 мандата, Нетаниягу сходит с политической сцены, поверженный "Ликуд" за небольшую цену входит в правительство, которое живет долго и по возможности счастливо.

Но в случае, если ни один блок не наберет 61 мандат, Айзенкот отнюдь не собирается сдаваться. Прежде всего, и это предпосылка, на которую опираются в блоке оппозиции, Айзенкот без особых затруднений сможет привести к присяге правительство меньшинства. В отличие от правительства Лапида-Беннета, РААМ не будет в коалиции. С ними даже переговоры вестись не будут. "Мы хотим видеть, как они проголосуют против того, чтобы Бен-Гвир перестал быть министром национальной безопасности", – говорят в партии "Яшар". Вопрос в том, что сделает Айзенкот после того, как возглавит правительство меньшинства. Совершенно очевидно, что такое правительство неработоспособно, особенно учитывая такие мегазадачи как принятие Конституции, призыв ультраортодоксов и создание государственной следственной комиссии. Такие задачи не решают, опираясь на 58 или 59 депутатов.

В оппозиции рассчитывают на раскол в "Ликуде" и на то, что удастся найти несколько "беглецов", которые переведут Айзенкота через границу 61 мандата. Второй сценарий – согласие хотя бы одной ультраортодоксальной партии войти в коалицию. Даже если этот маловероятный сценарий осуществится, Айзенкота ждет "интифада" в его коалиции. Трудно представить ситуацию, при которой Авигдор Либерман согласится на участие ультраортодоксальной партии в коалиции. Дело не в избыточной принципиальности, а в нежелании терять имидж политика, для которого слово – это слово. Правительство Айзенкота может быть создано без особых проблем, и столь же быстро рухнуть.

"Демократим": партнер или обуза?

На этой неделе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что ему доподлинно известно о соглашении между Гади Айзенкотом и Яиром Голаном. Глава "Яшар", мол, уже сейчас пообещал главе "Демократим" портфель министра национальной безопасности, тот портфель, о намерении получить который Голан открыто и много говорит.

Это заявление Бен-Гвира произвело сильное впечатление. Неизвестно, в какой степени оно соответствует действительности, однако и в коалиции, и в оппозиции на него обратили внимание, и мягко говоря не пришли в восторг.

Глава "Демократим" многими воспринимается как зеркальное отражение Итамара Бен-Гвира: масса непродуманных заявлений, сделанных с непонятной целью, и способных иметь тяжелые последствия. "У Голана нет координации между головой и ртом", – говорит про него Либерман. "Голан может фантазировать все, что ему угодно, решать будет не он", – ответил на вопрос о планах Голана закрыть 14-й телеканал глава "Бэяхад" Беннет.

Слова словами, а опросы опросами, и в большинстве их "Демократим" набирают двузначное число мандатов, становясь третьей партией в блоке. Если тенденция, при которой Беннет мандаты теряет, а Голан приобретает, сохранится, они вполне могут поменяться местами в "турнирной таблице". Идеологические наследники МЕРЕЦ, которые могут стать второй партией блока, а возможно коалиции – это еще один шаг по возвращению в 1992 год, когда МЕРЕЦ набрал 12 мандатов, вслед за "Аводой", набравшей тогда 44.

С точки зрения Айзенкота, усиление "Демократим" – не слишком радостная новость. Радикальная партия в коалиции, имеющая большой вес, а значит большое влияние, почти гарантирует тяжелую жизнь главам коалиции.

Нетаниягу: восемь назначений или пустые кресла?

Биньямин Нетаниягу одержал главную победу на голосовании конференции "Ликуда": ему предоставлена возможность назначить восемь человек в предвыборный список. Одно назначение уйдет Хаиму Кац в знак благодарности за помощь в организации процесса. Кто остальные? Пока неясно. С высокой вероятностью можно утверждать, что в списке будет Ицик Бунцель, отец военнослужащего, погибшего в Газе, а также Талик Гвили, мать полицейского, погибшего 7 октября 2023 года. Кто еще? Пока неясно.

Нетаниягу заинтересован в серьезных и солидных именах, которые дали бы ему "реабилитацию" в глазах ликудников, отвернувшихся от партии. Вероятнее всего в число кооптированных не войдут бывший глава "Мосада" Йоси Коэн и бывший начальник генерального штаба Габи Ашкенази. Не потому, что этого не хочет Нетаниягу. Потому, что этого не хотят они. Но глава "Ликуда" продолжает поиски.

Одним из тех, кто возможно войдет в список, называют бывшего министра финансов Моше Кахлона. Одновременно его имя упоминается в качестве потенциального участник партии Эрдана-Эдельштейна. Вместе с Кахлоном это трио может стать каркасом "нового Ликуда". Опыт Саара, да и самого Кахлона, свидетельствует о том, как тяжело такой план реализовать. Решение за бывшим министром финансов.

После тяжелой борьбы за право заполнить восемь мест Нетаниягу занят поиском кандидатур, привлечение которых позволило бы изменить исход выборов. Если знаменитый футболист Эли Охана станет наилучшим "приобретением" Нетаниягу, выяснится, что борьба в ЦК "Ликуда" не стоила свеч.