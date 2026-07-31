Опрос "Mаарива": "Бэяхад" и "Демократим" теряют мандаты

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом стала бы крупнейшей фракцией Кнессета с 23 мандатами.

Партия "Ликуд" набирает 22 мандата, сокращая отставание до одного мандата.

Блок "Бэяхад" Нафтали Беннета и Яира Лапида теряет 2 мандата по сравнению с прошлой неделей и остается с 15 мандатами.

У НДИ Авигдора Либермана – 10 мандатов. "Демократим" Яира Голана тоже теряют два мандата и остаются с девятью.

У "Яадут а-Тора" – 8 мандатов, у "Оцма Йегудит" и ШАС – по 7, у ХАДАШ-ТААЛ, РААМ и "Ционут Датит" – по 5.

Партия "Байт Циони" Хили Трупера и Йоаза Генделя преодолевает электоральный барьер и набирает 4 мандата.

У партий действующей коалиции – 49 мандатов.