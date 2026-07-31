В Тель-Авиве мужчина получил тяжелое ножевое ранение

В результате инцидента с применением насилия на улице Шиват Цион в Тель-Авиве ножевое ранение получил мужчина в возрасте примерно 30 лет.

Бригада парамедиков МАДА оказала пострадавшему первую помощь на месте происшествия, после чего доставила его в реанимационном автомобиле в больницу "Ихилов". Состояние мужчины оценивается как тяжелое.