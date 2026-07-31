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Израиль

В Тель-Авиве мужчина получил тяжелое ножевое ранение

МАДА
время публикации: 31 июля 2026 г., 16:54 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 16:54
В Тель-Авиве мужчина получил тяжелое ножевое ранение
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В Тель-Авиве мужчина получил тяжелое ножевое ранение
Пресс-служба МАДА

В результате инцидента с применением насилия на улице Шиват Цион в Тель-Авиве ножевое ранение получил мужчина в возрасте примерно 30 лет.

Бригада парамедиков МАДА оказала пострадавшему первую помощь на месте происшествия, после чего доставила его в реанимационном автомобиле в больницу "Ихилов". Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

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