В Таиланде убиты двое молодых россиян, подозреваемые задержаны

Полиция Таиланда задержала подозреваемых в причастности к исчезновению граждан России – 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Об этом сообщило издание Thairath. По данным местных СМИ, задержанные признались, что убили Диану и Романа.

О пропаже Дианы и Романа 26 июля рассказала их мать Зарина. "Сегодня ночью в Паттайе пропали мои дети, дочь Диана (22 года) и сын Роман (17 лет). Последний раз камеры зафиксировали, как они около четырех утра уехали на мотоцикле. После этого связь с ними полностью пропала, телефоны отключены", – рассказала она.

Семья переехала из России в Таиланд пять лет назад. Накануне исчезновения Диана говорила матери, что ей кажется, будто за ней кто-то следит, пишет "Медуза".

Зарина Назимова написала, что во время поисков ее детей нашли мотоцикл, на котором уехали ее дети. Издание Thairath сообщало, что мотоцикл был разобран на части и закопан в землю на территории кладбища.

Полиция Таиланда 30 июля отчиталась о задержании двух мужчин по имени Хой и Пханг. Их подозревали в том, что они могли помогать похитителям. Сами задержанные вину отрицали. Через несколько часов их отпустили.

На следующий день полиция задержала еще двух подозреваемых – ими оказались 43-летний Тхану и 39-летний Тхонгчай. По данным издания Khaosod, во время допроса они признались в убийстве россиян. Они утверждают, что пытались угнать мотоцикл, на котором ехали Диана и Роман. Когда те оказали сопротивление, то нападавшие застрелили Романа, а Диану избили, после чего она умерла. Их тела подозреваемые увезли и закопали в горах в провинции Чонбури.