На пляже в Бат-Яме извлекли из воды пожилого мужчину, идет реанимация
время публикации: 31 июля 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 14:38
На пляже в Бат-Яме извлекли из воды пожилого мужчину, идет реанимация
0:00 0:00
Мужчину в возрасте примерно 80 лет извлекли из воды на пляже в Бат-Яме, пострадавший находился без сознания, у него не было пульса и дыхания.
К моменту прибытия медиков "Маген Давид Адом" спасатели уже начали реанимацию пострадавшего. Не прекращая реанимации, на машине интенсивной терапии мужчину в критическом состоянии эвакуировали в больницу "Вольфсон".