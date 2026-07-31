На пляже в Бат-Яме извлекли из воды пожилого мужчину, идет реанимация

Мужчину в возрасте примерно 80 лет извлекли из воды на пляже в Бат-Яме, пострадавший находился без сознания, у него не было пульса и дыхания.

К моменту прибытия медиков "Маген Давид Адом" спасатели уже начали реанимацию пострадавшего. Не прекращая реанимации, на машине интенсивной терапии мужчину в критическом состоянии эвакуировали в больницу "Вольфсон".