x
31 июля 2026
|
последняя новость: 15:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 июля 2026
|
31 июля 2026
|
последняя новость: 15:23
31 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На пляже в Бат-Яме извлекли из воды пожилого мужчину, идет реанимация

Бат-Ям
время публикации: 31 июля 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 31 июля 2026 г., 14:38
На пляже в Бат-Яме извлекли из воды пожилого мужчину, идет реанимация
0:00 0:00
На пляже в Бат-Яме извлекли из воды пожилого мужчину, идет реанимация
Пресс-служба МАДА

Мужчину в возрасте примерно 80 лет извлекли из воды на пляже в Бат-Яме, пострадавший находился без сознания, у него не было пульса и дыхания.

К моменту прибытия медиков "Маген Давид Адом" спасатели уже начали реанимацию пострадавшего. Не прекращая реанимации, на машине интенсивной терапии мужчину в критическом состоянии эвакуировали в больницу "Вольфсон".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook