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Израиль

"Кешет-12": Израиль требует освободить 10 заложников в обмен на прекращение огня на 40 дней

Газа
Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 31 марта 2025 г., 21:07 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 22:02
"Кешет-12": Израиль требует освободить 10 заложников в обмен на прекращение огня на 40 дней
Chaim Goldberg/Flash90

Телеканал "Кешет-12" опубликовал подробности предложения Израиля, которое днем ранее было передано ХАМАСу через посредников. Вместе с предложением Израиль передал: при любой окончательной сделке ЦАХАЛ будет находиться по периметру сектора Газы, чтобы предотвратить любую возможность вторжения на территорию Израиля.

По данным телеканала, предложение Израиля состоит из шести пунктов:

- освобождение 10 заложников в обмен на освобождение из тюрем боевиков ФАТХа;

- освобождении военнослужащего Идана Александра "в знак уважения" к президенту США Дональду Трампу;

- прекращение боевых действий на 40 дней;

- на 5-й день "перемирия" ХАМАС обязан представить информацию о состоянии живых заложников и данные о погибших;

- на 10-й день ХАМАС передаст останки 16 погибших;

- во время действия режима прекращения огня будут проходить переговоры о следующем этапе.

Израиль также передал через посредников, что это последнее предложение: "Если заложники не будут освобождены, разверзнутся врата ада, как обещал президент Трамп".

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