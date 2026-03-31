ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе боевика морского подразделения ХАМАСа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что накануне в районе Нусейрата при наведении израильских ВМС был ликвидирован Ибрагим аль-Халади – боевик морского подразделения ХАМАСа, планировавший и организовывавший террористические атаки против израильских военных со стороны моря.

Военные подчеркивают: перед нанесением удара были приняты меры по минимизации ущерба среди мирного населения, включая применение высокоточного оружия и воздушное наблюдение.