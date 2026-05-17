x
17 мая 2026
|
последняя новость: 16:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 16:04
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Министерство образования Израиля: мобильные телефоны запретят в средней школе

Мин.образования
время публикации: 17 мая 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 14:46
Министерство образования Израиля: мобильные телефоны запретят в средней школе
AP Photo/Rick Rycroft

Министерство образования Израиля объявило, что со следующего учебного года использование мобильных телефонов будет запрещено в израильских средних школах.

После введения аналогичной политики в начальных школах министр образования Йоав Киш ("Ликуд") принял рекомендацию специалистов и решил распространить ее на среднюю школу.

В министерстве заявили, что запрет является частью системной политики, направленной на укрепление социальных связей между учениками, повышение концентрации и улучшение школьной атмосферы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 декабря 2025

Минпрос Израиля объявил о запрете смартфонов в начальных школах с февраля