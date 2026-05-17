Министерство образования Израиля: мобильные телефоны запретят в средней школе
время публикации: 17 мая 2026 г., 14:43 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 14:46
Министерство образования Израиля объявило, что со следующего учебного года использование мобильных телефонов будет запрещено в израильских средних школах.
После введения аналогичной политики в начальных школах министр образования Йоав Киш ("Ликуд") принял рекомендацию специалистов и решил распространить ее на среднюю школу.
В министерстве заявили, что запрет является частью системной политики, направленной на укрепление социальных связей между учениками, повышение концентрации и улучшение школьной атмосферы.